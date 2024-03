Non c'è pace per l'Inter durante questa sosta delle Nazionali. Dopo il caso Acerbi e l'infortunio capitato a De Vrij (che lunedì si sottoporrà agli esami strumentali per capire quanto starà fuori), arrivano infatti cattive notizie anche da Copenaghen, dove la Svizzera di Sommer era impegnata in un'amichevole contro la Danimarca. Nel corso del primo tempo, infatti, dopo un lungo lancio dalla retroguardia danese, il portiere svizzero è stato colpito al piede destro da Hojlund, che cercava di arrivare sul pallone, in un contrasto al limite dell'area di rigore. Sommer si è fermato subito, ha fatto segno alla panchina di sentire dolore e dopo essersi accasciato a terra ha prima ricevuto il soccorso dei medici e poi ha lasciato il campo per Mvogo, senza comunque zoppicare, almeno in maniera vistosa. Nelle prossime ore il portiere si sottoporrà agli esami di rito e poi raggiungerà Milano, dove si capirà ancora meglio le sue reali condizioni. Se non dovesse farcela contro l'Empoli ci sarà Audero.