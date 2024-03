Sommer e De Vrij saltano l'Empoli: dubbi su Acerbi

Il bilancio dell'Inter con le Nazionali non è stato certamente positivo fino a questo momento. Sommer si è fermato con la Svizzera, De Vrij è già rientrato dagli impegni con l'Olanda e Acerbi non ha potuto prendere parte agli impegni dell'Italia per il caso Juan Jesus che potrebbe portarlo a una squalifica. Per Inzaghi non mancano dunque i problemi in vista del match contro l'Empoli previsto per il 1 Aprile

Alla fine aver messo da parte le provviste per l’inverno e quel margine di vantaggio e di sicurezza sulle altre in campionato adesso può rivelarsi davvero decisivo per l’Inter perché le nazionali a volte danno e a volte tolgono. In questa prima settimana hanno decisamente tolto a Simone inzaghi. Prima De Vrij che si è fermato con l’Olanda e nelle prossime ore sarà valutato il suo problema agli adduttori. Poi è toccato a Sommer infortunarsi alla caviglia destra al 35esimo dell’amichevole a Copenaghen tra Svizzera e Danimarca uscendo in anticipo su Hoijlund. E anche lui dovrà essere controllato e fare esami per valutare l’entità del problema ma entrambi salteranno sicuramente la gara con l’Empoli. Loro due come Arnautovic e in attesa di capire come si pronuncerà il giudice sportivo sulla vicenda Juan Jesus-Acerbi. Il rischio squalifica per il difensore dell’Inter rimane alto e potrebbe non riguardare solo la gara del lunedi di Pasquetta. Insomma alla fine soprattutto in difesa Inzaghi dovrà dar fondo a tutta la profondità della rosa per cercare di mascherare assenze pesanti ma potrà farlo con margine di errore per una squadra che a 9 giornate dalla fine ha iniziato il conto alla rovescia verso lo scudetto. Sarà importante ritrovare tutti in condizione e motivati a partire dal capitano Lautaro Martinez. In nazionale non segna da 772 minuti e nelle ultime 4 partite tra campionato e Champions non ha trovato il gol. Con l’Empoli la possibilità di interrompere il digiuno e aiutare la squadra a ripartire di scatto