Una parola fa un’enorme differenza e le posizioni inconciliabili sfoceranno a inizio settimana nella decisione del giudice sportivo. La parola che da tanti giorni ormai tormenta in modi diversi Acerbi, fermo nell’affermare di non averla mai pronunciata e Juan Jesus, convinto di averla sentita e di aver subito una situazione definita ignobile. Posizioni distanti, che tali sono rimaste anche dopo che la Procura Federale, venerdì, ha ascoltato i due giocatori, ha visionato le immagini, compresa questa che ritrae il momento dello scontro, ma da lontano. Neppure il referto dell’arbitro, dettagliato, ha potuto fare chiarezza, visto che La Penna non ha sentito direttamente quanto i due si sono detti. E in questo senso, a quanto dato sapere, non avrebbe aiutato nemmeno l’audio delle comunicazioni tra lo stesso direttore di gara e il Var. Peraltro non ci sarebbero testimonianze in grado di far luce sulla vicenda. La Procura, dopo il supplemento d’indagini, ha consegnato tutta la documentazione al giudice. Nell’indirizzare la decisione, potrebbe incidere il modo in cui Juan Jesus e Acerbi sono risultati agli occhi della Procura, se uno dei due, in sostanza, è apparso maggiormente credibile nel rispondere alle domande.