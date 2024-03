Un infortunio negli otto minuti più recupero giocati nell’amichevole vinta venerdì sera 4-0 dall’Olanda contro la Scozia e il rientro anticipato in Italia senza giocare il secondo match della sua nazionale. Niente sfida alla Germania, domani sera, per Teun Koopmeiners che non recupererà in tempo per giocare contro i tedeschi. Entrato al minuto 82 contro gli scozzesi, al posto dell’ex romanista Wijnaldum, Koopmeiners ha giocato pochi minuti. Ma come si legge sui profili social della federazione olandese “non si recherà a Francoforte con la squadra. Il centrocampista si è infortunato nella partita contro la Scozia e non sarà in grado di recuperare per la partita contro la Germania. Buona guarigione, Teun!”.