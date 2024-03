L'attaccante parla dell'Inter dal ritiro dell'Argentina a Los Angeles: "Non immaginavo di arrivare a questo punto con la maglia nerazzurra, sono qui da sei anni e ora voglio fare la storia con questo club". Sull'Argentina: "Abbiamo ancora voglia di grandi obiettivi e mi piacerebbe partecipare alle Olimpiadi" ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY SPORT

Sempre più leader dell'Inter, anche dal ritiro dell'Argentina a Los Angeles, Lautaro Martinez parla dei nerazzurri: "Sto vivendo un bel periodo. Non mi immaginavo di arrivare a questo punto, anche per tutta la storia che questo club ha con i giocatori argentini - spiega a Tyc Sports - Ho avuto la possibilità di passare sei anni qui, ora voglio essere presente nella storia dell'Inter". L'attaccante è anche molto grato ai suoi tifosi: "Continuiamo a lavorare giorno dopo giorno per regalargli delle gioie. Dal primo momento che sono arrivato qui mi hanno trattato in una maniera incredibile".

"Mi piacerebbe partecipare alle Olimpiadi" Quanto alla Nazionale, Lautaro lancia un appello al Ct dell'Argentina olimpica Javier Mascherano: "Se vuole contare su di me io sono sempre disponibile. Per me è sempre un privilegio, da bambino sognavo di indossare questa maglia e ascoltare l’inno in campo - prosegue - Se Mascherano sta ascoltando, confermo di essere disponibile. Ovviamente non dipenderà solo da me, ci sarà da parlare con il mio club, ma farò di tutto per esserci".

"Argentina? C'è ancora voglia di raggiungere obiettivi importanti" Infine Lautaro ha commentato anche il momento della sua Argentina campione del mondo in carica: "Il gruppo sta bene, è solido. È sempre una gioia essere qui, vestire questa maglia e difendere il nostro Paese oltre a stare con amici in uno spogliatoio che si è formato da molto tempo. Ci stiamo preparando nel miglior modo possibile, abbiamo alzato il livello moltissimo e dobbiamo continuare ad alzarlo ancora di più attraverso gli allenamenti e in ogni partita. Nel gruppo c’è tanto impegno e voglia di raggiungere obiettivi importanti".