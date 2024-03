Il bel lavoro dell'allenatore rossonero si vede anche dal confronto dei numeri di alcuni dei suoi giocatori con quelli della passata stagione: una crescita continua di tanti elementi, che danno a Pioli una nuova dimensione ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY SPORT

Rilanciare giocatori in difficoltà nei grandi club e valorizzare quelli presenti in rosa per tenere sempre alto il livello del Milan. Obiettivo centrato dalla dirigenza rossonera e da Stefano Pioli. Alcuni sono completamente rinati e quello di Pulisic è il caso più emblematico. Lo scorso anno nel Chelsea poco più di mille minuti giocati e un solo gol. Quest'anno, oltre ad aver triplicato l'impiego, ha raggiunto il record di gol in carriera e tornerà a Milanello fresco campione della Concacaf Nations League, giocata da capitano e vinta contro il Messico.

Milan, la crescita di Loftus-Cheek Loftus-Cheek non è da meno, dagli zero gol dello scorso anno a Londra ai 9 di questa stagione grazie al un ruolo ritagliato su misura. La sua esclusione dalla lista dei convocati dell'Inghilterra ha fatto rumore anche in patria perché Ruben sembra effettivamente tutt'altro giocatore rispetto all'ultima stagione.

Milan, anche Gabbia e Adli... Lo sono anche Gabbia e Adli. Il primo trasformato dopo l'esperienza al Villarreal e adesso da considerare un titolare nelle rotazioni di Pioli e così il francese, dagli appena 140 minuti accumulati un anno fa ai quasi 1e500 di questa stagione. Non a caso ha detto di sognare la nazionale. Un altro mondo soltanto rispetto a qualche mese fa. Merito loro e del Milan, che i nazionali adesso in giro per il mondo li aspetta tutti entro metà settimana, in tempo utile per preparare con il gruppo al completo la sfida alla Fiorentina.