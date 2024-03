Napoli, Osimhen in ripresa: titolare con Atalanta

Era il 19 ottobre 2020, il primo gol in serie A di Victor Osimhen. Proprio contro l’Atalanta, il prossimo avversario. Poi in tre anni e mezzo ne sono arrivati altri 60. La corsa per abbracciare l’allenatore Rino Gattuso, il primo passo di un percorso costellato di gol. Uno ogni 122 minuti, ottavo nella classifica degli attaccanti con almeno 100 presenze nei primi 5 campionati europei. La sua presenza non sarà in dubbio sabato all’ora di pranzo. Punto di riferimento imprescindibile, Victor, per un attacco che deve spingere il Napoli almeno al quinto posto. Il lavoro a Castel Volturno sta offrendo risposte positive nell’ottica del recupero della migliore condizione. Le stesse risposte che Calzona spera di vedere in campo nello spareggio champions con l’Atalanta, con l’obiettivo -anche- da parte di Victor, di migliorare il rendimento contro squadre di prima fascia. 11 gol segnati in questa Serie A ma ancora a secco su azione contro formazioni attualmente nella parte alta della classifica: 10 reti tra Sassuolo, Cagliari, Frosinone, Udinese e Lecce e una contro la Fiorentina, però su calcio di rigore. Uno stimolo in più allora per i prossimi novanta minuti. Da giocare con la stessa intensità di quasi quattro anni fa.

