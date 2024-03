L'Inter ha comunicato l'esito degli esami di Sommer e De Vrij. Per il portiere una semplice distorsione alla caviglia destra, che potrebbe consentirgli di essere al suo posto contro l'Empoli. Non ci sarà invece il difensore olandese, che ha riportato un risentimento agli adduttori. Atalanta in ansia per Koopmeiners dopo un comunicato dell'Olanda: verrà monitorato al suo rientro a Bergamo. Ecco la situazione infortunati in A squadra per squadra

ISCRIVITI AL CANALE WHASTAPP DI SKY SPORT