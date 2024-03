Pulisic: "Amo la vita a Milano, ritrovato fiducia"

Altro successo Concacaf Nations League per gli Stati Uniti che, grazie alla vittoria per 2-0 nella finale contro il Messico, sono riusciti a trionfare nella competizione per la terza volta su altrettante edizioni. Tra i protagonisti anche Christian Pulisic , che al termine del match ha parlato alla CBS della sua esperienza con il Milan: " Sto amando la vita a Milano , è incredibile. Ho ritrovato la fiducia , penso lo vediate da come gioco. È fantastico lì, ma anche tornare negli Usa e vincere un altro trofeo. Mi piace proprio tornare in nazionale con questa squadra".

"Mi trovo bene a destra, ma preferisco giocare a sinistra"

Pulisic ha parlato anche della sua posizione in campo con la squadra di Pioli: "Non avrei mai pensato di sentirmi a mio agio sulla fascia destra, devo essere sincero. Però preferisco sempre giocare a sinistra, almeno posso rientrare sul destro. Devo ammettere che ho imparato tanto, il mio modo di giocare è cambiato tanto e ho trovato modi di inserirmi in area e segnare anche partendo da destra. Penso di poter far bene in entrambe le zone del campo". In chiusura una battuta sulla Coppa America con gli Stati Uniti: "Abbiamo ottime sensazioni per quest'estate, sarà un altro trofeo da provare a vincere".