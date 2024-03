Il centrale della nazionale spagnola Under 21 ha rilasciato un’intervista a Marca parlando del suo esordio con la rojita ma anche del momento alla Roma ma e della sua scelta di lasciare la Spagna per raggiungere le giovanili della Juventus: "Ho pensato che in Italia avrei potuto imparare di più" ISCRIVITI AL CANALE WHASTAPP DI SKY SPORT

"José Mourinho mi ha sempre trattato bene, ma adesso con De Rossi è incredibile". Queste le parole di Dean Huijsen, classe 2005 nato in Olanda ma che ha scelto di giocare con la nazionale spagnola. Cresciuto in Andalusia, il centrale difensivo ha parlato a Marca proprio dal ritiro della rojita. "De Rossi si prende cura di me, è una persona fantastica, mi trovo davvero molto bene con lui", dice Huijsen del suo attuale allenatore alla Roma.

"In Italia perché qui imparo di più" Huijsen è attualmente alla Roma in prestito dalla Juventus, ma sul suo futuro e alla domanda su un possibile ritorno in Spagna non si sbilancia: "Sto bene dove sono adesso, ma nel calcio non si sa mai…". Poi sulla scelta di venire in Italia per giocare nelle giovanili bianconere: "Ho pensato in Italia avrei imparato di più: avevo già qualità palla al piede, ma dovevo migliorare nei duelli con gli attaccanti, negli scontri, nella tattica. E la Serie A mi sta dando davvero queste cose per farmi diventare un giocatore migliore, anche se ho ancora molto da apprendere".