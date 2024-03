Qualità Milan: è secondo per dribbling a partita

Quella rossonera è la seconda squadra del nostro campionato per dribbling riusciti, più di 9 a partita anche grazie a giocatori che fanno di questa caratteristica un pezzo forte del loro repertorio. E non è un caso che sia la squadra che segna più di tutte grazie ad azioni manovrate

Che il Milan puntasse a un gioco di qualità si era già capito la scorsa estate, quando la dirigenza , finito il calciomercato, aveva messo a disposizione di Pioli una squadra ricca di talento e lo stesso allenatore aveva ribadito più volte il concetto di dominio durante i 90 minuti. Sette mesi dopo i numeri dicono esattamente questo. Quella rossonera è la seconda squadra del nostro campionato per dribbling riusciti, più di 9 a partita anche grazie a giocatori che fanno di questa caratteristica un pezzo forte del loro repertorio. Leao, il terzo in Serie A dietro a Soulè e Kvaratskhelia, ma anche Pulisic e Theo Hernandez. Il Milan punta quasi sempre a ottenere la superiorità numerica e arrivare in porta attraverso il gioco.

I punti di forza

Non è un caso che sia la squadra che segna più di tutte grazie ad azioni manovrate. 39 su 55 gol segnati in campionato, quindi più del 70% del totale, sono arrivati grazie a costruzione dal basso e organizzazione piuttosto che su calci da fermo. E quando arriva nei pressi della porta avversaria, il Milan spesso riesce a far male, avendo un dato di expected gol secondo solo alla Roma, prossima avversaria in Europa. Concretezza, qualità e organizzazione, secondo le statistiche, sono le caratteristiche più evidenti della squadra di Pioli. L'imprinting è chiaro. Nel presente ma anche per il futuro nella ricerca dei nuovi talenti.