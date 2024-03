Lautaro punta l'Empoli per interrompere il digiuno di gol con l'Inter

L'Inter riparte dal Toro: per il rush finale Inzaghi si affida alla forza del suo capitano, che ha ritrovato il gol con la Nazionale, ma che in nerazzurro non segna dallo scorso 28 febbraio (match vinto 4-0 contro l'Atalanta). Alla ripresa degli allenamenti arrivano buone notizie, nonostante la bufera che ha coinvolto Acerbi e gli infortuni di Sommer e De Vrij

La bufera è passata. Le scorie e i segni di una brutta vicenda rimarranno ma intanto Acerbi potrà scendere in campo. La ripresa degli allenamenti ha riportato un po’ di normalità. La sosta è stata pesante per tutta l’ Inter tra questa storia e gli infortuni di Sommer e De Vrij . Se l’olandese con l’Empoli non ci sarà, il portiere sta lavorando per stringere i denti ed esserci nonostante la distorsione alla caviglia destra.

In ogni caso la sosta ha portato anche dei sorrisi. Lautaro ha interrotto un digiuno da gol in nazionale che durava da 18 mesi ed è entrato nella top 10 dei marcatori dell’Argentina. Calhanoglu ha segnato su rigore con la Turchia, Barella con un pallonetto bellissimo con l’Italia. In questo rush finale Inzaghi vuole ripartire con entusiasmo e con la forza del suo capitano, Lautaro, che nell’ultimo mese ha un pochino rallentato dopo una stagione strepitosa. Il Toro peró, 23 gol in campionato, insegue trofei e record. Non è mai sazio. Si ricorda della sconfitta dell’anno scorso in casa con l’Empoli ma anche della doppietta di due stagioni fa. Si ricomincia dalla sua grinta e dalla voglia di conquistare la seconda stella.