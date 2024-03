Dopo la decisione del Giudice Sportivo di assolvere Acerbi per il caso che ha coinvolto lui e Juan Jesus, il Napoli ha pubblicato un video, alla vigilia del match contro l'Atalanta: "Crediamo in un mondo dove l'uguaglianza e il rispetto non siano soltanto una vana illusione ma principi concreti e universalmente riconosciuti. Affinché ciò avvenga non dobbiamo rimanere in silenzio. Domani è l'occasione giusta per alzare la nostra voce e dire tutti insieme NO al razzismo"

"Crediamo in un mondo dove l'uguaglianza e il rispetto non siano soltanto una vana illusione ma principi concreti e universalmente riconosciuti. Affinché ciò avvenga non dobbiamo rimanere in silenzio. Domani è l'occasione giusta per alzare la nostra voce e dire tutti insieme NO al razzismo". Lo scrive il Napoli sul profilo ufficiale Twitter, annunciando che domani allo stadio Maradona terrà una iniziativa contro il razzismo, dopo aver deciso di abbandonare la campagna nazionale della Lega Serie A "Keep racism out". Dopo l'assoluzione di Acerbi da parte della giustizia sportiva per le accuse di razzismo da parte di Juan Jesus, il Napoli ha infatti comunicato che non seguirà più le iniziative di enti legate alla lotta al razzismo ma prenderà le proprie strade sul tema. Nel tweet, sotto alla frase, c'è un video con i primi piani di bocche dei calciatori del Napoli, pronte a dare un messaggio.