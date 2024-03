Bisseck o Pavard? Le probabili di Inter-Empoli

Il countdown verso lo Scudetto prosegue per l'Inter che dopo la sosta affronta a San Siro l'Empoli. La buona notizia per Simone Inzaghi è il recupero di Sommer mentre De Vrij e Arnautovic come Cuadrado proseguono il loro lavoro personalizzato e dovrebbero rientrare per Udine. Ballottaggio tra Bisseck e Pavard. L'Empoli dovrebbe rispondere con un 4-3-2-1 senza lo squalificato Maleh a centrocampo. Possibile rilancio in attacco di Caputo