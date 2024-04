L'ad dell'Inter, Beppe Marotta, parla così prima della partita: "Il nostro è un percorso che precedentemente era straordinario, con le ultime uscite forse siamo entrati nell'ordinarietà, quindi non parlerei di delusione". Poi sul caso Acerbi: "Siamo stati volutamente zitti. Pagina amara per il mondo del calcio: C'è un fatto che viene prima di tutto: noi abbiamo chiesto al nostro giocatore di dirci cosa fosse successo in campo e lui ha espresso la sua verità, la verità ogettiva, e noi non avevamo dubbi di ciò che ci vaveva detto. Non c'era riscontro di comportamenti di discriminazione razziale e quindi l'abbiamo affiancato nell'udienza e il giudice ha preso la sua decisione. L'Inter è sempre a favore delle iniziative contro la discriminazione, condanna il razzismo e siamo al fianco anche di Juan Jesus da questo punto di vista. C'è un aspetto giuridico che va rispettato, come la verità di un professionista come Acerbi che dopo le sue vicende personali credo che non possa scherzare su queste tematiche. Non ho parlato con Juan Jesus, prendo atto di ciò che ci ha detto Acerbi e non ho dubbi sulla sua versione. Acerbi è una persona molto sensibile ed è rimasto condizionato dalla situazione e dagli attacchi ricevuti, ma è un uomo con la U maiuscola, abituato ad affrontare la vita con grande determinazione"