L'allenatore dell'Atalanta commenta l'importante vittoria sul campo del Napoli: "Meritata, siamo stati superiori: in questo momento c'è una bella chimica nello spogliatoio. Vale come un trofeo, ma speriamo di vincerne uno vero...". Sulla mancata convocazione di Scamacca in Nazionale: "Io lo vedo in crescita". Poi il punto sugli infortunati: "Scalvini mi preoccupa"

Su Scamacca e la mancata convocazione



Proprio sul “clima” ricreato nello spogliatoio nerazzurro, l’allenatore si sofferma commentando anche le frasi di uno Scamacca che, titolare e in gol, ha ribadito che l’Atalanta viene prima di tutto e che non importa se lui gioca o meno, basta che la squadra vinca. “Se diceva la verità? Sì, c’è molta verità nelle sue parole”, commenta Gasperini con il sorriso. “Non è facile creare questa chimica nello spogliatoio, ma in questo momento c’è, con una partecipazione ottimale da parte di tutti. Anche chi non gioca dà un contributo alto. È una chimica non sempre riproducibile tutti gli anni. Quello che stiamo facendo da anni, con un gruppo che comunque è cambiato molto da quando ci sono io in panchina, è un bel trofeo che per noi vale una coppa. Poi speriamo di alzarne uno vero…”. Infine, una battuta sulla mancata convocazione proprio di Scamacca in Nazionale: “Sono scelte del Ct, io ho visto uno Scamacca in crescita”.