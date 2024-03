Luis Alberto per Provedel, copia. Incolla: Guendouzi per Marusic. Come su un computer. La Lazio vince contro la Juve in pieno recupero (a dieci secondi esatti dalla fine) con un gol già visto, con una netta sensazione di déjà vu provata dai tifosi biancocelesti. Senza tornare troppo indietro nel tempo: prima partita del girone di Champions contro l'Atletico. Il pari finale (anche lì nel recupero) è uno di quei rari momenti nel calcio dove, a far gol, è chi dovrebbe evitarli. Il portiere. Il cross defilato sulla sinistra, appena fuori area, Luis Alberto trova l'inserimento e il colpo di testa di Provedel. Stessa scena (anche se appena dentro l'area) per l'assist di Guendouzi per l'incornata decisiva di Marusic contro la Juve. Cambiano le partite, nel mentre è pure cambiato l'allenatore, ma certi meccanismi restano.