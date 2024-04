Dove vedere Cagliari-Verona in tv

I numeri di Cagliari e Verona

L’Hellas Verona è rimasto imbattuto nelle ultime otto sfide di Serie A contro il Cagliari (5 vittorie, 3 pareggi) mantenendo la porta inviolata in tre degli ultimi quattro incontri; l’ultimo successo sardo risale al 5 novembre 2017 (2-1 grazie ai gol di Luca Ceppitelli e Paolo Faragò che hanno risposto alla rete del gialloblù Bruno Zuculini). Nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), l’Hellas Verona ha vinto 10 dei 17 confronti con il Cagliari in Serie A (4 pareggi, 3 sconfitte), più che contro qualsiasi altra squadra in questo parziale nella competizione. In particolare, dopo i due successi nelle ultime due gare contro i rossoblù nel torneo, la squadra veneta potrebbe vincere più match di fila contro questa avversaria solo per la seconda volta nel massimo campionato dopo esserci riuscita tra il 1999 e il 2013 (tre anche in quel caso). L’Hellas Verona non ha perso nessuno degli ultimi tre incontri giocati in casa del Cagliari in Serie A (2 vittorie, 1 pari) e non ha mai collezionato più trasferte senza sconfitta contro i rossoblù nella competizione. Dopo quattro incontri di fila senza sconfitta in Serie A (2 vittorie, 2 pareggi), il Cagliari ha perso l’ultimo match contro il Monza senza segnare (0-1); i rossoblù potrebbero registrare due sconfitte consecutive senza reti all’attivo nella competizione per la prima volta da marzo 2022 (tre in quel caso, sotto la guida tecnica di Walter Mazzarri). L’Hellas Verona ha vinto l’ultima gara esterna in questo campionato (1-0 contro il Lecce) e potrebbe collezionare due successi di fila in trasferta nella competizione per la prima volta dal 30 aprile 2022, quando il secondo di questi arrivò proprio contro il Cagliari (2-1 all’Unipol Domus grazie alle reti di Antonín Barák e Gianluca Caprari per i gialloblù e di João Pedro per i sardi).