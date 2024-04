Napoli, le tre priorità per la prossima stagione

De Laurentiis ha passato la giornata a Castel Volturno per motivare la squadra nella sua stagione più tormentata. La rivoluzione azzurra è già iniziata con la scelta del nuovo ds Manna. Il Napoli ha tre priorità per la prossima stagione: trovare un allenatore, l’erede forte di Osimhen e un grande difensore

Il tentativo estremo di motivare il gruppo. Cercando un modo, una promessa, le parole e i toni giusti. Da padre di famiglia. Anche più del solito. De Laurentiis a Castel Volturno . Nello spogliatoio. Mancava da un po’. È la sua stagione più tormentata. Deluso e critico, non solo con sé stesso . Voleva il Mondiale per club. Sognava una Champions gloriosa. E magari di ripetersi in campionato. Gli è rimasta l’Europa League. E una rivoluzione che è già più che un’intenzione . Intanto ha scelto il nuovo ds, Giovanni Manna . Presente sotto traccia. Nel silenzio. Rispettando chi c’è e la forma. Che diventerà poi firma. Per 5 anni. Osserva. Valuta. Esplora. Ha conoscenze, visione. E le finanze di una società solida.

Sarà un Napoli sostenibile, ma di livello

Dovrà essere un Napoli da Champions. Sostenibile, ma di livello. Con tre priorità: il nuovo allenatore, l’erede forte di Osimhen e un grande difensore. Più altro, ovviamente. Sia dietro sia a centrocampo. Un paio per reparto. Più la necessità di rigenerare gli umori e gli stimoli di chi avrà mercato. Da Di Lorenzo a Lobotka e altri. Kvaratskhelia invece no: per De Laurentiis è intoccabile. L'allenatore è la prima scelta significativa. Il segnale. Italiano è un profilo individuato. La soluzione che darebbe quella continuità di un calcio che il Napoli sente suo. Ma Conte resta ancora un tentativo da fare. Come pure per qualcun altro… Sarà un altro Napoli.