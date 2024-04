Fiorentina vince C. Italia Primavera: Torino ko

Quinto successo in sei anni per la Fiorentina nel trofeo. A Bologna sono stati necessari i rigori per avere la meglio del Torino. Decisivi gli errori di Della Valle e Rubino dal dischetto per i granata. Galloppa e i suoi ragazzi hanno dedicato la vittoria a Joe Barone

La Fiorentina ha vinto la Coppa Italia Primavera. Nella finale disputata a Bologna ha sconfitto 5-3 ai rigori il Torino (regolamentari e supplementari erano terminati 0-0). Due errori dal dischetto hanno condannato i granata al ko: Tognetti ha parato infatti i rigori calciati da Della Valle e Rubino. E' il quinto successo in sei anni nella manifestazione per la squadra viola. Solamente lo scorso anno (dal 2019 in poi) la Fiorentina non conquistò il trofeo, sconfitta in finale dalla Roma a Salerno. Ovviamente la vittoria è stata dedicata a Joe Barone. Il Responsabile del Settore giovanile Valentino Angeloni ha issato al cielo una maglia che ricordava il Direttore generale scomparso qualche settimana fa, con il numero 10. Anche l'allenatore Galloppa ha voluto ricordare Barone: "La dedica va a Joe Barone. Ci manca, ci ha dato tanto insieme al presidente che ho appena sentito. Abbiamo fatto un video con tutti i nostri familiari prima della gara, volevamo dedicare la vittoria a Joe. So che Rocco e la famiglia Fiorentina ci guardano e sono orgoglioso". Commisso ha invece seguito la partita dagli Stati Uniti d'America, complimentandosi con i ragazzi.