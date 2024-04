Le parole del presidente della Lazio il giorno dopo la sconfitta della sua squadra nel derby con la Roma: "Meritavamo il pareggio per il gioco espresso", ha detto il patron biancoceleste. Che poi su Tudor ha aggiunto: "Sono le sue prime partite, sta studiando il giusto assetto"

"Dal punto di vista del gioco la Lazio avrebbe meritato un pareggio. Abbiamo preso un gol ed è finita lì". Lo ha detto il presidente del club biancoceleste, Claudio Lotito, commentando il derby perso 1-0 contro la Roma (gol decisivo di Mancini). Prima stracittadina per Igor Tudor, alla terza sulla panchina della Lazio: "Sono le sue prime partite, bisogna trovare l'assestamento - ha concluso Lotito -. Purtroppo ho avuto poco tempo per seguirlo, la squadra è nelle condizioni di poter fare bene, lui sta studiando per capire quale sia l'assetto giusto".