Inter, zona Frattesi: ancora decisivo nel recupero

Zona Frattesi. Finale movimentato, risultato in bilico, e tiro già scoccato. Questo è l’habitat di Davide Frattesi. Crederci sempre. La ribattuta a porta vuota è una sfida sulle motivazioni. Frattesi c’è, anche se è entrato da poco come col Verona, anche se il risultato è già definito come nel derby. E soprattutto anche se non ha giocato tanto in questa serie A. Solo 3 da titolare, solo una partita per tutti i 90 per un totale di 620 minuti ma con ben 5 gol. Di cui 2 fondamentali che hanno portato 4 punti. In totale sono 7 presenze da titolare complessive e 7 gol. Medie da attaccante. E così l’Inter si avvicina allo scudetto. Mancano 6 punti per l’artmetica, in sintesi bisogna battere Cagliari e Milan per festeggiare nel derby. Ma come ha scritto Dimarco sui sociale e detto Bastoni recentemente, non conta quando, conta vincerlo. Inzaghi ha creato una macchina perfetta. La prima squadra nella storia della Serie A a segnare per 31 partite consecutive. La seconda per numero di punti, 82, dopo 31 giornate dietro solo alla Juve del 2019 che be aveva fatti 84. Numeri impressionanti. E il contdown puó cominciare. La seconda stella è a un passo.