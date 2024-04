Il centrocampista giallorosso ha parlato ai microfoni di TyC Sport del desiderio di De Rossi di tornare a Trigoria e della possibilità di chiudere la propria carriera in Argentina: "La voglia di tornare al Boca c'è sempre, ma non fisso una data"

"Prima del suo ritorno, De Rossi mi ha detto che sognava di allenare la Roma, riportarmi a Trigoria e poi andare insieme al Boca". Parole rilasciate da Leandro Paredes ai microfoni argentini di TyC Sport. Il centrocampista ha raccontato del profondo legame con l'allenatore giallorosso, nato nella sua prima esperienza nella capitale, e della passione comune per il Boca Juniors: "De Rossi era già innamorato prima di andare in Argentina. Parlavamo sempre in quel periodo. Ѐ stato lì per poco e non è facile arrivare e adattarsi. La gente vuole che i giocatori siano subito pronti, ma non sempre è così. Anche Cavani all'inizio è stato molto criticato".