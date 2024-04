Alle 19.30 le parole di De Rossi e Dybala LIVE

Giovedì 11 aprile le gare d’andata dei quarti di finale. Su Sky e in streaming su NOW tutte le partite, anche grazie a Diretta Gol, per seguire gli incontri in contemporanea. Tre le squadre italiane in campo, Milan, Roma e Atalanta, con il derby italiano tra rossoneri e giallorossi. Il match dello Stadio Mezza live anche su Sky Sport 4K. Anche gli studi pre e post partita in 4K, condotti da Leo Di Bello, con Beppe Bergomi, Andrea Marinozzi, Stefano De Grandis e Margherita Cirillo. LA GUIDA TV