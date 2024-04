Caccia alla 27esima vittoria in campionato per l'Inter. Provando a segnare per 32 gare consecutive, incrementando e confemandosi la più prolifica in Italia e probabilmente in Europa. In un attacco da 75 gol, un terzo li ha segnati Lautaro Martinez. L'argentino è il grande assente contro il Cagliari per squalifica. Lui come Pavard in difesa, che verrà sostituito da Bisseck, che ha già collezionato 13 presenze di cui 6 da titolare in questo campionato e segnato 2 gol, casualmente quando mancava Lautaro Martinez (contro Lecce e Bologna). In ogni caso l’assenza del capocannoniere del campionato pesa in tutti i sensi, come pesa un pochino l’astinenza al gol dell’ultimo mese e mezzo di Thuram, senza reti e assist nelle ultime 5 presenze in Serie A.