Thiago Motta: "Siamo i rompic** del campionato"

L'allenatore del Bologna a due giorni dalla sfida contro il Monza: "Ossessione Champions per noi non è mai esistita. Siamo determinati, concentrati e sereni. Faremo di tutto per rendere orgogliosi i nostri tifosi". Match in diretta sabato 13 aprile alle 20.45 su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K - e in streaming su NOW

L'allenatore del Bologna Thiago Motta parla in conferenza stampa a due giorni dalla sfida contro il Monza, in programma al 'Dall'Ara' sabato 13 aprile alle 20.45: "La Champions è una normale ossessione per altri club: Inter, Milan, Juve, Napoli, Lazio, Atalanta, Roma. Per noi non c'è questa ossessione, non è mai esistita. Oggi noi al massimo siamo i rompic** di questo campionato, nessuno ci aspettava in questa zona, per questo facciamo bene a questo calcio, portato concorrenza, novità, meritato fino ad oggi di essere dove siamo in questo momento. E abbiamo l'intenzione di restare dei rompic** fino in fondo ma senza alcuna ossessione. Quando dico rompic** non dico che siamo brutti sporchi e cattivi, ma tutto il contrario: quindi determinati, concentrati e anche sereni. Per questo siamo contenti dell'affetto, della passione dei nostri tifosi e faremo di tutto come finora per renderli orgogliosi di quello che facciamo"

Il pareggio di Frosinone

"Oggi ho parlato con i ragazzi, abbiamo fatto due partite a Empoli e Frosinone una vinta all’ultimo minuto meritatamente e l'altra che avremmo meritato di vincere. Non eravamo campioni del mondo a Empoli e adesso non é una tragedia… Ma se partiamo che è una tragedia non vincere all'ultimo a Frosinone o che il pareggio ci costa la Champions è delirio, follia, non la realtà".

Thiago Motta allenatore del mese per la seconda volta

“Il premio è un'altra prova del momento che stiamo vivendo, solo possibile se i ragazzi in campo fanno quello che stanno facendo, li ringrazio internamente e anche in pubblico per il fantastico lavoro svolto. Un piacere prendere il premio, lo prendo io a nome di tutto il nostro club e del lavoro fatto fino ad oggi".

Minuto di silenzio per vittime centrale idroelettrica di Suviana

Prima di Bologna-Monza, sfida per la quale sono stati già venduti 27mila biglietti, verrà osservato un minuto di silenzio per le vittime del disastro della centrale idroelettrica di Suviana (in provincia di Bologna). Anche Thiago Motta ha voluto dedicare un passaggio della conferenza stampa: "Un pensiero alle famiglie e alle vittime di questa esplosione della centrale elettrica”