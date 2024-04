Si fermano Kjaer e Thiaw: le news sugli infortuni

Il Milan archivia il pareggio contro il Sassuolo e ora l'attenzione in casa rossonera è tutta per il ritorno in Europa League contro la Roma e il derby di lunedì 22 aprile. Nella partita contro gli emiliani problemi per Kjaer e Thiaw. Il danese, sostituito al 55', ha accusato un roblema muscolare al flessore che verrà valutato, con esami strumentali, nella giornata di lunedì. Ultimi minuti di partita difficili anche per Thiaw, che sì è toccato ripetutamente la coscia e ha chiuso il match visibilmente zoppicante. Per lui dovrebbe trattarsi solo di crampi, nella giornata di lunedì lo staff medico valuterà se saranno necessari accertamenti. Thiaw salterà comunque il derby: diffidato, è stato ammonito e sarà quindi squalificato per la 33^ giornata.