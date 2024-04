Il Divin Codino ha elogiato Kenan Yildiz: "Mi piace molto, ha delle qualità incredibili. La Juve resta una squadra difficilissima da affrontare, credo che abbiano tutte le carte in regola per qualificarsi in Champions League". Poi sull'Inter e Sinner: "Meritano di vincere lo scudetto: giocano il calcio migliore e davanti hanno Lautaro che fa la differenza. Sinner? Vedere un ragazzo di 22 anni con quella dose di umiltà e profondità mi ha colpito"

"Yildiz mi piace molto, ha delle qualità incredibili". Esordisce così Roberto Baggio, che in un'intervista a Tuttosport ha trattato diversi temi partendo dalla Juventus: "Il calcio in Italia è sempre stato, ed è tuttora, molto difficile. Rispetto a prima è uno sport totalmente diverso: c'è molto più studio, più conoscenza. Una volta giocavamo sempre e solo con la palla, era l'attrezzo che non dovevamo mai perdere o abbandonare". Poi sui bianconeri: "La Juve, anche se quest'anno non è più in corsa per lo scudetto, resta una squadra difficilissima da affrontare. Credo che abbiano tutte le carte in regola per qualificarsi in Champions League".