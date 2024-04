Il georgiano non si allenato nella giornata di mercoledì 17 aprile per una gastroenterite. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore, ma al momento la sua presenza per la sfida contro l’Empoli di sabato alle ore 18 non sembra essere in dubbio

Piccolo campanello d’allarme in casa Napoli . In vista della sfida contro l'Empoli, Khvicha Kvaratskhelia non si è allenato nella giornata di mercoledì 17 aprile per gastroenterite . Le condizioni del giocatore azzurro saranno valutate nelle prossime ore, ma al momento non sembra essere a rischio in vista del match in programma al Castellani, sabato 20 aprile, alle ore 18:00.

Kvara non si allena, personalizzato per Olivera

"Il Napoli – si legge dal report dell’allenamento – si è allenato questa mattina all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l'Empoli in programma sabato allo Stadio Castellani per la 33esima giornata di Serie A. La squadra ha iniziato la seduta svolgendo attivazione a secco. Successivamente la rosa si è divisa in due gruppi che si sono alternati, sui campi 1 e 2, in circuito di forza e lavoro tecnico tattico. Chiusura di sessione con partitina a campo ridotto. Olivera ha svolto lavoro personalizzato in campo. Kvaratskhelia non si è allenato per una gastroenterite. Terapie per Contini".