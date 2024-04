Inter, difesa già da scudetto. Ma ultimamente...

L'Inter si prepara per il derby che può valere uno scudetto. Per superare il Milan serviranno i gol di Lautaro e Thuram ma anche una difesa efficiente, quella che si è vista fino a questo momento nel campionato nerazzurro, tanto che la squadra di Inzaghi punta al record di clean sheet in Serie A. Anche se nelle ultime partite qualcosa in più dietro è stato concesso

A un passo dal record. L’ Inter lo sa. Per vincere lo scudetto deve vincere il derby . Per vincere il derby serve il solito attacco accompagnato da una difesa che ha numeri strepitosi ma che ultimamente ha concesso qualcosa. Con 17 reti subite quella di Inzaghi è la miglior difesa del campionato . Con 19 clean sheets si punta con decisione al record della Serie A di 21 . Una stagione, quella di Sommer e compagni, ricca di soddisfazioni ed è anche comprensibile che ultimamente sia stato concesso qualcosa.

Inter, un solo clean sheet nelle ultime 5

Quattro gol presi nelle ultime 4 partite, 2 vittorie e 2 pareggi, mentre in precedenza per subire 4 gol c’erano volute 8 sfide. Nel 2024, 9 clean sheets in 13 partite fino alla trasferta Champions di Madrid. Dal Metropolitano a oggi, in 5 gare, una sola volta senza subire gol. Un piccolo rallentamento che nulla toglie a un lavoro eccezionale. Di Inzaghi, dei giocatori e della fase difensiva. La vera differenza con le precedenti stagioni di Inzaghi a Milano sta proprio qui. Al primo anno 32 gol subiti in campionato, al secondo 42, oggi, a 6 giornate dal termine, sono 17. Ecco perché la porta verso la seconda stella è proprio quella di Yan Sommer.