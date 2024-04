Motta: "Stimo De Rossi, sarà una bella partita"

Alla luce degli ultimi risultati delle squadre tricolori nelle competizioni europee "il fatto che l'Italia abbia cinque posti in Champions per la prossima stagione non cambia nulla, perché per noi non esiste una ossessione Champions, solo il senso di responsabilità e la voglia di fare al meglio la nostra parte e il nostro lavoro". Ne è convinto Thiago Motta che in vista della sfida dei rossoblù con la Roma, una gara che vale una bella fetta di quarto posto, non cambia spartito. "Vogliamo essere i rompiscatole del campionato fino alla fine", ha ribadito più volte nell'ultima settimana e questo il suo Bologna proverà a fare lunedì pomeriggio all'Olimpico: "Sarà una bella partita da giocare, contro una grande squadra costruita per grandi traguardi. La Roma viene da una grande prestazione in Europa League e ora affronteranno i campioni di Germania: questo dice tutto. Ma noi siamo concentrati e determinati e vogliamo fare una grande partita".