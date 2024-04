Gasperini: "Ottimo risultato in chiave Europa"

L'allenatore nerazzurro ha commentato la vittoria per 2-1 in casa del Monza: "Il finale non è stato dei migliori, non è la prima volta che siamo in controllo e poi rischiamo di buttare tutto in 5 minuti, I ragazzi, comunque, hanno dato delle buone risposte. Questo è un ottimo risultato in chiave Europa e sono molto felice per El Bilal Touré, ha fatto davvero una gran partita. L'Atalanta deve sempre avere l'ambizione di migliorarsi"

Vittoria con brivido nel finale per l' Atalanta di Gian Piero Gasperini , che si è imposta 2-1 all'U-Power Stadium contro il Monza . "Indubbiamente il finale non è stato dei migliori rispetto a una partita che è stata giocata bene - ha commentato al termine del match l'allenatore nerazzurro. I ragazzi hanno dato belle risposte ed eravamo abbastanza sotto controllo , ma come spesso ci succede in 5 minuti corriamo il rischio di buttare via tutto. Il Monza ha fatto delle sostituzioni ed è entrata gente con tanta energia che ci ha creato difficoltà. Noi purtroppo abbiamo dovuto fare due cambi molto presto e non abbiamo potuto farli nel finale, abbiamo rischiato di pagare questa cosa perché chi era in campo aveva speso molto". Secondo Gasp sono le motivazioni a fare la differenza in questo periodo denso di impegni: "La cosa più importante è non avere infortuni. Abbiamo perso Toloi e dobbiamo valutare Holm , speriamo di recuperare in settimana Scalvini. Le motivazioni aiutano tantissimo , le gare contro il Liverpool sono state molto pesanti da recuperare perché giochiamo ogni 3 giorni. Questi ragazzi hanno motivazioni su tutti i traguardi , vogliono andare avanti il più possibile in ogni competizione".

"Abbiamo sempre l'ambizione di migliorare"

Gasperini poi spende due parole su El Bilal Touré: "Rispetto a Scamacca ha ovviamente delle caratteristiche diverse. Ha giocato per la prima volta da titolare e ha fatto molto meglio rispetto a quello che si vede in allenamento. Questi giocatori sono animali da gara, magari in settimana fanno delle cose e in partita si esprimono meglio. E' stato bravo, molto bravo. Sono contento per lui perché è un ragazzo positivo che ha avuto infortuni pesanti, è una grande soddisfazione". In chiusura un commento sull'ambizione dell'Atalanta di migliorarsi: "Vogliamo farlo anno dopo anno. Ogni stagione perdiamo qualche giocatore, lasciamo andare i pezzi migliori per rinforzarci. Non è detto che se ti rinforzi riesci a ripetere stagioni come quella di quest'anno in termini di risultato. Magari in alcune annate ottieni risultati superiori a quello che è il livello della squadra, in altre il contrario. Stasera abbiamo ottenuto un ottimo risultato in funzione dell'Europa, mercoledì avremo una risposta nella semifinale di ritorno di Coppa Italia e poi ci saranno le due semifinali di Europa League. Sono tutte competizioni fantastiche, facciamo fatica a fare una scelta tra le tre".