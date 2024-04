Guarda tutti gli Skylights del weekend di Serie A!

Serie A

In attesa del derby di Milano di lunedì, che potrebbe assegnare lo scudetto all'Inter, le novità più importanti arrivano dalla lotta salvezza. Vittorie pesanti per Empoli, Verona e Lecce contro Napoli, Udinese e Sassuolo. Lazio e Atalanta vincono rispettivamente contro Genoa e Monza e continuano a sperare in un posto in Champions. Torino frenato dal Frosinone, vince la Viola a Salerno MILAN-INTER, L'AVVICINAMENTO AL DERBY LIVE