Il nove volte campione del mondo della MotoGp è uno dei venti (numero non casuale, come ora gli scudetti) tifosi vip dell’Inter che hanno raccontato la loro fede - intervenendo appunto- nello speciale di Sky Sport “Inter20”. Valentino ha elogiato tutti i protagonisti dello scudetto, ma soprattutto Lautaro. E ha poi svelato una curiosità sulla sua squadra del cuore quando era più giovane: "Sono diventato dell'Inter nel 1998, quando è arrivato Ronaldo il Fenomeno"

