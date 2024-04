Gasp: "Giornata positiva, recuperati due punti"

E' un Gian Piero Gasperini soddisfatto più per il risultato che per la prestazione: "Oggi avevamo la necessità di vincere, servivano i tre punti per rimanere in corsa. Ci siamo avvicinati alla Roma e alle altre, per noi oggi è una buona giornata - dice a fine gara - Tutti pensano che noi abbiamo una rosa chissà quanto profonda, in realtà abbiamo una rosa di 21 elementi di movimento, con Holm e Toloi che in questo momento sono fuori. Quelli utilizzati con grande continuità sono 15 o 16 che è quello che io ho sempre ritenuto fosse il numero giusto per misurarsi su più fronti. Dobbiamo stare attenti, quello che può metterci a rischio sono solamente gli infortuni, per il resto ruotano quei giocatori e tutti si sentono titolari, non c'è un 11 preciso".