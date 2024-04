Le sue parole a Sky: "Cessioni? Ma chi cedi in una squadra così? Io non cederei nessuno e non cambierei nulla, vedremo se sarà fattibile". E sulla festa: "Sono all'Inter da tanti anni e non ho mai visto una cosa del genere"

"Sono all'Inter da tanti anni e non ho mai visto una cosa del genere". Sono state queste le parole di emozione di Piero Ausilio a Sky, in diretta dalla terrazza in Piazza Duomo per la festa scudetto nerazzurra. Poi non poteva mancare il tema mercato: "Questa squadra ha dimostrato dei valori anche etici. Non vorremmo fare danni, quando una cosa funziona bisogna fare attenzione a non cambiare troppo le cose. Non dobbiamo toccare l'equilibrio di una squadra che funziona benissimo".