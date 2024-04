Tra i più scatenati nella parata scudetto, Federico Dimarco ha raccontato a Sky: "Mai visto nulla del genere, i tifosi se la meritano tutta". Sull'appartenenza al club: “Questa non è una squadra come le altre. Abbiamo cercato di trasmettere l'interismo ai nuovi: si sono integrati alla grande. Un tatuaggio per lo scudetto? Me lo merito". E sui prossimi obiettivi: "Agli Europei cercheremo di fare il massimo, siamo in tanti dell'Inter. La prossima Champions? Preferisco non dire nulla…"

INTER, LO SPECIALE SCUDETTO