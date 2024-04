La festa dell’Inter prosegue. Dopo la giornata dell’aritmetica, nel derby, e quella della celebrazione davanti ai propri tifosi (in casa contro il Torino), proseguita poi fino a notte con il giro del pullman scoperto e le celebrazioni in Duomo, i nerazzurri attendono ora la gara in cui ci sarà la consegna ufficiale della Coppa dello Scudetto. Il trofeo sarà consegnato nelle mani del capitano Lautaro Martinez al termine di Inter-Lazio, alla penultima giornata (l’ultima che l’Inter giocherà in casa, domenica 19 maggio) e poi sarà esposto il giorno dopo al Castello Sforzesco durante la cena istituzionale di squadra organizzata dalla società.

