Bastoni giura amore eterno all'Inter: "Se me la sento di fare tutta la carriera con la maglia nerazzurra? Personalmente sì, soprattutto dopo la manifestazione d'affetto ricevuta durante la festa scudetto - ha detto il difensore in un'intervista esclusiva a Sky -. Ma sono passato anche da delusioni importanti, come lo scudetto perso nel 2022 e il ko in finale di Champions, e anche lì abbiamo sentito l'affetto dei nostri tifosi: mi sento di ripagarlo". Nel VIDEO sopra l'intervista integrale

FOTO DELLA FESTA SCUDETTO