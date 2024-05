Un coincidenza curiosa in Milan-Cagliari: sulla maglia numero 10 di Leao c'è scritto "Conceiçao", ovvero il cognome della mamma (un omaggio in occasione della festa della mamma: tutti i calciatori sono scesi in campo con i cognomi delle rispettive madri). Eppure Conceiçao è lo stesso nome che potremmo vedere sulla panchina rossonera il prossimo anno...

MILAN-CAGLIARI 5-1: GOL E HIGHLIGHTS