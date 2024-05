La Champions si avvicina: dopo la vittoria a Napoli per 2-0 il Bologna è sempre più vicino all'obiettivo. Ad accogliere la squadra in città una folla di tifosi in festa che accompagna il tragitto del pullman con cori e striscioni. E i giocatori salgono sul tetto di Casteldebole per cantare con loro "Vogliamo la Champions League"

NAPOLI-BOLOGNA 0-2, GLI HIGHLIGHTS