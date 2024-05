Dopo l'ennesima impresa della sua carriera, con il Cagliari condotto alla salvezza, Ranieri parla del suo futuro: "Ho ancora un anno di contratto, ma ora lasciatemi riposare e poi vedremo. L'entusiasmo è quello del primo giorno ed è la mia molla". La felicità di Giulini: "Traguardo dedicato a Gigi Riva, senza di lui l'anno scorso Ranieri non ce l'avrebbe fatta"



Si presenta ai microfoni di Sky con gli occhi ancora lucidi dopo l'ennesima impresa, e l'ennesima gioia, della sua carriera: "L'ultima è sempre la più bella", dice Claudio Ranieri, evidenziando una curiosa coincidenza: "Anche la prima salvezza con il Cagliari del '91 arrivò un 19 maggio come oggi e sempre in Emilia. L'Emilia porta bene". Poi, inevitabilmente, si parla del suo futuro, con le voci che lo davano vicino all'addio. "Il prossimo anno ancora a Cagliari? Ho un altro anno di contratto, ma ora lasciatemi riposare. Poi vedremo. Il presidente mi ha detto che dipende da me".

"Entusiasmo è la mia molla" Si scava anche sui "segreti" di questa salvezza, tornando a un paio di momenti chiave. "Lo scorso anno Gigi Riva, prima di Bari, mi aveva detto di dire ai ragazzi che avevano dietro una regione intera. Ho solo trasferito il suo messaggio e ho fatto lo stesso anche oggi", racconta. Poi invece svela come andò dopo l'annuncio delle sue dimissioni (alle quali la squadra si "ribellò"), momento dal quale il Cagliari ha iniziato a correre, arrivando a questa salvezza: "Questa squadra nel momento di difficoltà aveva bisogno di un elettroshock. Volevo andare via, i ragazzi mi hanno fermato e mi hanno detto che volevano continuare con me. Di solito quando dici queste cose a una squadra, loro stanno a testa bassa e tu te ne vai, invece loro si sono ribellati e mi hanno chiesto di continuare insieme. Allora ho detto loro: 'va bene, resto, ma voi svegliatevi'. Ci sono state due volte in cui mi hanno contattato due nazionali differenti, ma ho detto di no e sono rimasto nel club. Ho sempre seguito il cuore. L'entusiasmo è più del primo giorno, è sempre la mia molla".