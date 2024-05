In città si aspetta l'ultima in casa contro la Juventus e si fa festa da una settimana: la Champions è nella testa di tutti e il grande sogno si chiama Real Madrid, ma non per Ancelotti o i top player blancos. C'è un altro Bernabeu che collega il filo rosso(blù) alla storia, tra le origini di ieri e i sogni d'Europa di domani. Nel video il racconto da Bologna

VIDEO. MALEDETTA MONETINA: L'ULTIMA VOLTA DEL BOLOGNA IN CHAMPIONS