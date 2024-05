Sesto posto ancora una volta. La classifica della serie A 2024 certifica la dimensione della Roma degli ultimi anni. Brillante in Europa, largamente insufficiente in Italia, sempre distante dai posti che danno la possibilità di accedere alla cassaforte della Champions che potrebbe peraltro ancora arrivare ma per meriti altrui. Con la nuova proprietà, la Roma non è mai entrata nel circuito dell’Europa più nobile. Si continuano a cambiare allenatori ma la classifica rimane la stessa. Quale è il problema?