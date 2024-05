Calcio in lutto, morto Karl-Heinz Schnellinger

Il mondo del calcio è in lutto per la scomparsa di Karl-Heinz Schnellinger, che si è spento a 85 anni all'ospedale San Raffaele di Milano. Era malato da tempo. Il suo nome riporta al 90' di Italia-Germania Ovest, semifinale del Mondiale messicano del 1970, quando segnò il gol dell'1-1 che porto la mitica sfida ai tempi supplementari. In Italia ha vissuto gli anni più importanti della propria carriera: portato in Italia dalla Roma dopo gli inizi al Colonia, ha giocato nel 1963-64 in prestito al Mantova, prima di tornare in giallorosso la stagione successiva, poi dal 1965 al 1974 ha giocato nel Milan con cui ha vinto lo scudetto 1967-68, tre volte la Coppa Italia (66-67, 71-72 e 72-73), la Coppa delle Coppe 1967-68 e 1972-73, la Coppa dei Campioni 1968-69 e la Coppa Intercontinentale 1969.

