Ultima da allenatore rossonero per Pioli, che saluta San Siro come Giroud schierato insieme a Pulisic e Leao. In mezzo c'è anche Florenzi, dietro tornano Calabria ed Hernandez con Mirante in porta. Colantuono punta su Tchaouna rifornito da Candreva e Kastanos, gioca Maggiore al posto dello squalificato Basic. Diretta alle 20.45 sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky