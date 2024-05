Il saluto di Ranieri: "Un dolce ricordo"

L'ultimo saluto di Ranieri in mezzo al campo: "Quello che siamo riusciti a fare lo abbiamo fatto insieme, solo con voi potevamo fare quello che siamo riusciti a fare". Poi nel post gara a DAZN: "I ragazzi mi hanno lasciato con un ricordo dolce. Cagliari è la mia chiusura del cerchio"

Le ultime parole di Ranieri prima di salutare il pubblico della Domus e Cagliari. Un ringraziamento e un invito ai tifosi: 'Quello che siamo riusciti a fare lo abbiamo fatto insieme - ha detto rivolto al pubblico - Solo con voi potevamo fare quello che siamo riusciti a fare'. Qualcuno gli urla bravo: 'Bravi i ragazzi - ha risposto indicando la squadra - state sempre vicino a loro, se voi gli soffierete dietro loro staranno sempre in piedi a testa alta. Quando giocano questi ragazzi pensano a voi, alle difficolta' che passate quando andate in trasferta. Credetemi: questa e' la migliore spinta che un giocatore puo' avere'. Poi la curva nord chiama Ranieri sotto il settore piu' caldo della Domus. E ancora quel coro: Risorgeremo, l'ha detto Claudio Ranieri. E il mister, occhi lucidi, fa il suo ultimo giro di campo.

"Cagliari è la mia chiusura del cerchio"

Poi le parole nel post gara a DAZN: "È stato bellissimo, ringrazio tutti quanti. All'inizio non capivo perché non iniziasse la partita, poi ho realizzato. Volevamo vincere? Certo, non stiamo a pettinare le bambole - dice scherzando - abbiamo giocato bene, creato tanto e sono soddisfatto di uscire con una prestazione meravigliosa. I ragazzi mi hanno lasciato con un ricordo dolce. Cagliari è la mia chiusura del cerchio". E conclude: "E' stato un onore stare nel mondo del calcio, da allenatore mi sono divertito tanto. Leicester l'impresa più grande? Cagliari è Cagliari…"