"Il tuo ricordo, i tuoi insegnamenti, i tuoi valori continuano a vivere nei nostri cuori. Ago. Ieri, oggi, sempre". Questo il ricordo, pubblicato sui social, della Roma per Agostino Di Bartolomei, storico capitano giallorosso e protagonista dello scudetto dell'83 ma anche di una drammatica finale di Coppa dei Campioni contro il Liverpool (30 maggio dell'84), nel 30esimo anniversario della sua scomparsa. Per ricordarlo, Di Bartolomei sarà il protagonista a 'L’uomo della domenica' di Giorgio Porrà, disponibile su Sky a partire dal 9 marzo. "Aveva grandissimo talento, polso e comando – ha raccontato Porrà. È stato uno dei cervelli della Roma dello scudetto del 1983. Ma era uomo anche di rara sensibilità: anima blindata in un pungo. Lo sguardo rivolto dentro di sé a investigare di continuo attorno alle proprie inquietudini. Un’avventura umana, sportiva, avvincente e tormentata come poche altre, con quel drammatico epilogo a porre". Il centrocampista, infatti, si suicidò la mattina del 30 maggio del 1994.