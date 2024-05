In una lunga intervista a "The Athletic" l'argentino ha parlato della stagione appena conclusa e fissato gli obiettivi: "Voglio vincere con la Roma, per me vincere è l'unica cosa che conta". Sul futuro la Joya ammette: "E' difficile lasciare l'Italia, qui sono diventato uomo. Ma c'è la curiosità di mettermi alla prova in altri campionati"

"Il futuro? Sono in Italia da quasi 12 anni e sto vivendo un momento incredibile. È difficile per me vedermi lontano dall’Italia perché sono diventato un uomo qui. L’Italia mi ha da tutto. Sarebbe difficile lasciare ma ovviamente c’è anche la curiosità di scoprire come potrei comportarmi in campionati importanti come la Liga e la Premier League". Lo ha detto Paulo Dybala in una intervista a The Athletic. L'argentino ha poi parlato del rapporto con Daniele De Rossi: “Adora l’Argentina, è ancora molto legato al Boca Juniors e a quel mondo. Sono sicuro che vorrà tornare lì per allenare. Vediamo cosa accadrà. Spero che lui possa avere una carriera di successo come allenatore e che possa rimanere a lungo in Europa per vincere trofei, costruire grandi squadre e continuare a fare quello che sta facendo. Se lo merita”.