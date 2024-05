La seconda Roma di De Rossi avrà un volto profondamente diverso in avanti: senza Lukaku, che tornerà al Chelsea dopo il prestito milionario, probabilmente senza Abraham e col dubbio Dybala. Svilar potrebbe essere il sacrificato per finanziare il mercato in entrata

Cambierà tanto la nuova Roma a cominciare dall’attacco. Nessuna volontà di tenere Lukaku, costi eccessivi per un calciatore considerato in parabola discendente. Difficilmente potrà essere Abraham il suo sostituto: troppo fragile fisicamente e mentalmente, l’ex Chelsea non sembra essere quel trascinatore adatto a dare struttura definitiva al reparto offensivo. Trovargli una sistemazione non sarà la cosa più facile del mondo, ma la volontà rimane quella di venderlo